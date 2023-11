Près de 300.000 déplacés par l'escalade des combats en Birmanie

Plus de 286.000 personnes ont été déplacées par les combats entre la junte et les groupes ethniques en Birmanie, a indiqué mercredi l'ONU, décrivant l'escalade la plus importante depuis le coup d'État de 2021.

"Nos collègues humanitaires nous disent que les combats intenses entre les organisations armées de groupes ethniques et les forces armées birmanes continuent et se sont étendus à plus de zones, y compris des centres urbains très peuplés", a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU.

"Cette escalade est la plus importante et la plus géographiquement étendue depuis la prise de pouvoir par les militaires en 2021", a-t-il ajouté, notant que les zones les plus affectées étaient dans les États Shan, Sagaing, Kayah, Rakhine, et dans le sud de l'État Chin.