Présidentielle américaine 2024: voici les 3 Etats clés sur lesquels Kamala Harris concentre ses espoirs

La directrice de campagne de Kamala Harris a reconnu mardi soir que le "chemin le plus clair" pour l'emporter passait par le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan, soit seulement trois Etats clés sur les sept en jeu, selon un message à ses équipes.

"C'est une course extrêmement serrée", écrit Jen O'Malley Dillon, qui ne mentionne ni la Géorgie ni la Caroline du nord (sud-est), en soulignant qu'il fallait attendre d'en savoir plus sur l'Arizona et le Nevada (sud-ouest), où les bureaux de vote viennent de fermer.