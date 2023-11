Princesse, armée... Comment la Thaïlande est devenue championne du monde de pétanque

Double champion du monde à 20 ans, Ratchata Khamdee a réalisé ses rêves grâce aux boules: gagner des médailles d'or et obtenir la promesse d'un emploi au sein de l'armée.

"C'était mon objectif de devenir champion du monde", déclare à l'AFP le timide jeune homme, originaire de Sukhothai (centre), qui s'entraîne près de sept heures par jour pour la compétition.

Ses prouesses lui ont valu d'obtenir une bourse pour étudier dans une université à Bangkok, avec la perspective d'intégrer l'armée de l'air à la sortie, comme d'autres boulistes talentueux avant lui.

La pétanque a germé en Thaïlande grâce aux institutions et organismes publics qui soutiennent les meilleurs sportifs, issus le plus souvent de provinces rurales et pauvres.