Qui est Matthew Livelsberger, l'auteur présumé de l'explosion du Cybertruck à Las Vegas ?

Ce jeudi 1er j'anvier, un Cybertruck de marque Tesla a explosé devant l'hôtel Trump International à Las Vegas, provoquant la mort de son conducteur et blessé sept personnes. Matthew Livelsberger, un ancien militaire, a été identifié comme le principal suspect de cette attaque.

Le conducteur du Cybertruck, Matthew Livelsberger, est mort sur le coup, tandis que sept passants ont été blessés. Les autorités ont rapidement identifié l'auteur présumé. Il s'agit d'un ancien militaire de 37 ans originaire de Colorado Springs, dans le Colorado et basé en Allemagne.

Le 1er janvier 2025, Las Vegas. Une explosion retentit devant l'hôtel Trump International. Il s'agit d'un Cybertruck de marque Tesla, dont le propriétaire Elon Musk s'affiche plus que jamais proche du futur 47ème président des Etats-Unis.

L'enquête préliminaire révèle que le Tesla Cybertruck a été loué via l'application Turo. Ce dernier était chargé de mortiers de feux d'artifice, de bidons d'essence et de réservoirs de carburant de camping, reliés à un système de détonation. Ce dispositif mène à la piste d'une planification.

Matthew Livelsberger a servi dans l'armée américaine depuis 2006, atteignant le grade de Master Sergeant au sein des forces spéciales (Green Berets). Selon des sources militaires, il était en congé autorisé au moment de l'attaque. Diplômé de l'Université de Norwich, établissement réputé pour ses programmes militaires, il était connu pour ses compétences tactiques et son dévouement.

S'agit-il d'une attaque terroriste ? L'enquête montre que le conducteur aurait provoqué la détonation en faisant sauter des explosifs et des bidons d'essence retrouvés à l'arrière de la voiture. Ses motivations restent inconnues. Mais pour le patron de Tesla, Elon Musk, bras droit de Donald Trump, il n'y a aucun doute. "Les méchants crétins ont choisi le mauvais véhicule pour une attaque terroriste", a-t-il écrit sur son réseau social, X (ex-Twitter). "Le Cybertruck a contenu l'explosion et dirigé la déflagration vers le haut."

L'explosion est survenue alors que le FBI enquête sur une autre attaque le même jour à La Nouvelle-Orléans, où un camion-bélier a foncé dans la foule, tuant ainsi 15 personnes et faisant au moins 35 blessés. L'auteur présumé des faits serait un vétéran militaire, selon les premières informations de l'enquête communiquées par le FBI. Les deux incidents présentent certaines similitudes, notamment dans le recours à des véhicules loués via Turo. Selon une chaîne locale, les deux soldats auraient aussi servi sur la même base militaire Cependant, il n'y a pas de "lien irréfutable" entre l'attaque de la Nouvelle-Orléans et celle de Las Vegas, a annoncé le FBI jeudi.

Les autorités locales et fédérales, y compris le FBI, traitent cette explosion comme une possible attaque terroriste. Selon le président Joe Biden, des investigations approfondies sont en cours pour établir s'il s'agit d'actes isolés ou coordonnés.