La voiture-bélier de la Nouvelle-Orléans et l'explosion d'un Cybertruck à Las Vegas sont elles liées? Le FBI ouvre une enquête

Les autorités américaines cherchent à savoir si l'attaque au véhicule-bélier à la Nouvelle-Orléans et l'explosion d'un Tesla Cybertruck devant un hôtel Trump de Las Vegas sont liées. Le FBI a ouvert une enquête.

Le FBI enquête jeudi sur l'attaque d'un ancien militaire américain, "inspiré" par le groupe Etat islamique, qui a précipité sa voiture sur une foule dans le quartier touristique français de la Nouvelle-Orléans, dans le sud des Etats-Unis, en pleines festivités du Nouvel An, faisant au moins 15 morts et une trentaine de blessés.

Agé de 42 ans, le suspect de l'attaque a été identifié comme Shamsud-Din Jabbar, un "ressortissant américain du Texas" et ancien militaire de l'armée de terre, par la police fédérale et le FBI. À lire aussi Un Tesla Cybertruck explose devant un hôtel Trump à Las Vegas: "Il y a une personne décédée à l'intérieur" Vers 03H15 (09H15 GMT) mercredi, au volant d'un pick-up, il a foncé dans la foule qui déambulait dans le "Vieux Carré", le quartier français, en essayant "d'écraser le plus de personnes qu'il pouvait", avait indiqué dès mercredi matin une cheffe de la police locale, Anne Kirkpatrick.

"Il était farouchement déterminé à provoquer un carnage", a insisté la responsable, qualifiant l'homme de "terroriste". Après avoir renversé, tué et blessé des dizaines de passants, l'homme a été abattu dans une fusillade avec la police. Deux policiers ont été blessés. Evoquant une "attaque ignoble", le président américain Joe Biden s'est adressé au pays en début de soirée. Il a souligné que le suspect, abattu par la police, avait "publié sur les réseaux sociaux des vidéos indiquant qu'il était inspiré par l'Etat islamique" et qu'il avait un "désir de tuer". Les enquêteurs ont indiqué oeuvrer "à déterminer les possibles associations et affiliations de l'individu avec des organisations terroristes" et affirment rechercher des complices. Des recherches et des perquisitions sont en cours à la Nouvelle-Orléans et dans d'autres États, Alethea Duncan, agent special du FBI soulignant que les autorités "ne croient pas que Jabbar soit le seul responsable".