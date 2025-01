Un Tesla Cybertruck explose devant un hôtel Trump à Las Vegas: "Il y a une personne décédée à l'intérieur"

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le véhicule en feu à l'extérieur de l'hôtel.

NOW - Tesla Cybertruck explodes at Trump Hotel in Las Vegas. pic.twitter.com/Fta3nDzPML

Video of the moment a Tesla Cybertruck explodes at the entrance to Trump International Hotel in Las Vegas#Tesla #Cybertruck #BreakingNews #LasVegas #TrumpTower #TSLA pic.twitter.com/iBV73f1onl