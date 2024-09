Qui était Hassan Nasrallah, puissant chef du Hezbollah depuis 1992, éliminé par l'armée israélienne?

Partager:

Depuis la dernière guerre en 2006 entre Israël et sa formation, le puissant chef du Hezbollah vivait dans la clandestinité pour échapper à l'armée israélienne. Mais elle a réussi vendredi à localiser Hassan Nasrallah et le tuer.

Le puissant groupe islamiste pro-iranien a confirmé samedi que son secrétaire général avait été tué la veille dans une violente frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement. Ennemi juré d'Israël, il n'était plus apparu que rarement en public depuis la guerre de 2006, et son lieu de résidence était tenu secret. Il recevait cependant des visiteurs dont les chefs de formations palestiniennes alliées à son mouvement, qui publiait les photos des rencontres.

Les journalistes et personnalités qui le rencontraient affirment avoir été conduits par le Hezbollah dans des voitures aux rideaux épais, et avec des mesures de sécurité renforcées, dans un endroit non identifiable. À lire aussi Tensions au Moyen-Orient: le Hezbollah confirme la mort de son chef, Hassan Nasrallah, suite à l'attaque d'Israël Hassan Nasrallah prononçait toutefois régulièrement des discours retransmis en direct, auquel tout le pays était suspendu. Il était l'homme le plus puissant du Liban, décidant de la guerre ou de la paix dans le pays, à la tête d'une impressionnante milice lourdement armée. Cet homme de religion, âgé de 64 ans, faisait l'objet d'un véritable culte de la personnalité parmi ses partisans, notamment au sein de la communauté musulmane chiite dont il est issu. Il était le chef charismatique du Hezbollah depuis 1992, lorsqu'il a succédé à Abbas Moussaoui, déjà lui aussi assassiné par Israël.

Depuis, il avait patiemment fait évoluer le Hezbollah, armé et financé par l'Iran, en une force politique incontournable, représentée au Parlement et au gouvernement. Dans le même temps, il avait développé l'arsenal de sa formation, qui selon lui compte 100.000 combattants, et dispose de puissantes armes, dont des missiles de haute précision. "Victoire divine" Le Hezbollah est la seule formation à avoir conservé ses armes à la fin de la guerre du Liban (1975-1990) au nom de la "résistance contre Israël", dont l'armée s'est retirée progressivement du pays jusqu'à en évacuer, en mai 2000, le sud, après 22 ans d'occupation. Au fil des affrontements entre ses hommes et l'armée israélienne, Hassan Nasrallah a consolidé sa stature, et gagné le respect avec la mort, en 1997, de son fils aîné Hadi au combat. La guerre de l'été 2006 avec Israël, qui a duré 33 jours, lui a permis d'afficher la puissance de son mouvement, ses combattants tenant tête à l'armée israélienne.