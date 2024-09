Tensions au Moyen-Orient: le Hezbollah confirme la mort de son chef, Hassan Nasrallah, suite à l'attaque d'Israël

Attaque sur Beyrouth

Le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a été tué vendredi dans une attaque israélienne sur Beyrouth, affirme l'armée israélienne. Hassan Nasrallah est mort dans une frappe sur le QG de l'organisation à Beyrouth, a ajouté un porte-parole de l'armée. "Hassan Nasrallah ne pourra plus terroriser le monde", a écrit l'armée de l'État hébreu sur le réseau social X.

"Hassan Nasrallah est mort", a déclaré un porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, sur le même réseau social. Un autre porte-parole de l'armée, le capitaine David Avraham, a confirmé que le chef du Hezbollah avait été "éliminé".

Israël a mené un raid dévastateur vendredi sur la banlieue sud de Beyrouth, qui a détruit des dizaines d'immeubles, poussé à la fuite des centaines de personnes et fait au moins six morts. Le Hezbollah, qui d'ordinaire annonce la mort de ses commandants dans la journée, n'avait toujours pas fait d'annonce officielle plus de 15 heures après ce raid sur le sort de son chef. Une source proche du mouvement a annoncé samedi que le contact avec Nasrallah était perdu depuis vendredi soir.