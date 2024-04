RDC: fin de formation de 3.000 nouveaux commandos, sous supervision belge

Le commandant du centre d'entrainement commandos de Lwama a pour sa part présenté les notions apprises par les stagiaires commandos pendant les douze mois passés dans le centre d'entraînement :

"Pendant l'entraînement, les notions suivantes ont été reprises au profit des stagiaires: tactiques de combat, opérations spéciales et amphibies, piste de corde et d'obstacles, combat sans armes, orientation, armement, techniques de tir au combat, sauvetage au combat, droits des conflits armés, éducation physique et sportive et survie au combat", a-t-il précisé.

Selon cet officier, la formation suivie par ces recrues s'inscrit dans le cadre du renforcement des effectifs des FARDC alors qu'elles affrontent la rébellion du Mouvement du 23 Mars (M23), soutenue par le Rwanda et qui occupe de vastes pans de la province voisine du Nord-Kivu.