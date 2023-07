RDC: HRW dénonce le massacre de 46 réfugiés dans un camp de l'Ituri en juin dernier

Les combattants d'un groupe armé ont tué au moins 46 civils, dont la moitié étaient des enfants, et ont pillé et incendié un camp de personnes déplacées le 12 juin dernier dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), a dénoncé lundi l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW).

L'ONG rappelle dans un rapport que la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco), une milice essentiellement Lendu, a attaqué à plusieurs reprises des camps de personnes déplacées en Ituri au cours des deux dernières années.

Selon HRW, cette milice a attaqué le camp de Lala, accueillant des personnes déplacées principalement Hema, pendant la nuit, alors que la plupart des résidents dormaient. Les combattants ont tué par balles ou à l'arme blanche, ou dans certains cas brûlé 23 enfants, treize femmes et dix hommes, et en ont blessé huit autres. Les soldats congolais et les forces de maintien de la paix des Nations Unies (Monusco) déployés dans la ville voisine de Bule ne sont pas intervenus.