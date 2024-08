Retour de la polio à Gaza: Israël accepte des "pauses humanitaires" pour la vaccination contre la maladie

"Ce que nous avons discuté et qui a été accepté, c'est que la campagne va commencer le 1er septembre, dans le centre de Gaza, pour trois jours, et il y aura une pause humanitaire" pendant plusieurs heures chaque jour, a déclaré Rik Peeperkorn, représentant de l'OMS à Gaza, lors d'une conférence de presse par vidéo, précisant que le même dispositif est prévu ensuite pour le sud et le nord du territoire pour la première des deux vagues de vaccination.

En raison notamment des routes endommagées et de la population déplacée, l'ONU pourrait avoir besoin d'un jour supplémentaire pour chaque zone, et l'accord prévoit que la pause humanitaire -- programmée chaque jour entre le petit matin et le début de l'après-midi-- soit alors prolongée, a-t-il précisé. "Il y a un accord, et nous espérons que toutes les parties le respecteront. Sinon, il sera impossible de mener une véritable campagne" de vaccination, a-t-il insisté.