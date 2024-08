À Gaza, la situation ne s'améliore pas: la polio a fait son retour, 25 ans après avoir disparu de la région

Le temps presse dans la bande de Gaza. Avec la guerre qui oppose toujours Israël au Hamas, l'aide humanitaire a de plus en plus de mal à arriver sur place. Un vrai problème d'autant que la polio y est de retour, 25 ans après avoir disparu dans la région.

Abdelrahman a 10 mois, il vient de contracter la maladie. Sa famille vit sous cette tente après des mois d'errance depuis le début de la guerre. Ce bébé est le premier cas de polio dans la bande de Gaza. "Il y a deux mois, Abdelrahman a été pris de vomissements et de fièvres et il est devenu incapable de bouger, de rire ou de marcher. Il n'y a pas de traitement pour lui ici. À cause des déplacements, il n'a pas reçu les vaccins nécessaires. Il a été exposé à la maladie", se lamente la maman de l'enfant.

La famille survit dans un camp de fortune comme plus de 2 millions de Palestiniens. Sous les bombes, dans les décombres, lutter contre les épidémies est un défi. "Il y a des scorpions, des moustiques, des rats, des souris, des serpents. Les opérations humanitaires sont également déplacées dans le cadre des ordres d'évacuation et la réponse humanitaire ici est complètement étranglée", note Louise Waterbridge, de l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.