Séismes en Turquie et en Syrie: le Consortium 12-12 lance une récolte de fonds pour aider les sinistrés

Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie est monté dimanche à plus de 33.000 morts, alors qu'un nouveau convoi de l'ONU est arrivé en Syrie, apportant une aide très attendue aux victimes.

Face à la catastrophe humanitaire, le Consortium 12-12 lance un appel à la solidarité. L'objectif: récolter des fonds pour financer les activités des sept organisations membres qui organisent l'aide d'urgence aux sinistrés dans les zones touchées. Les sept organisations sont les suivantes: Caritas International, la Croix-Rouge de Belgique, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam Belgique, Plan International Belgique et UNICEF Belgique.

Le porte-parole et coordinateur du Consortium le reconnaît, "le contexte économique est difficile", mais lorsqu'un appel est lancé, "le public montre sa solidarité". "Nous l'avons fait l'année dernière pour l'Ukraine, 30 millions d'euros ont été récoltés", précise Gilles Van Moortel, interrogé en direct dans le RTL info 19H.

Comment faire un don?

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent faire un don via un versement sur le compte bancaire BE19 0000 0000 1212 ou via le formulaire en ligne du Consortium 12-12 .

"A court terme, les membres du 12-12 mettent tout en oeuvre pour sauver le plus de vies possible, aider les gens à survivre grâce à la distribution d'eau potable, de couvertures, de matériel d'abri, de nutrition, de vaccination et de soins de santé de base, de protection et de prise en charge des enfants séparés. À plus long terme, il y aura également la relance de l'éducation et la fourniture d'un traitement des traumatismes psychosociaux, ainsi que la reconstruction physique des hôpitaux, des écoles et des maisons", précise un communiqué du Consortium.

Les dons au compte du Consortium 12-12 sont répartis entre les organisations membres selon la clé de répartition annuelle, précise le communiqué. L'appel 12-12 démarre ce 12 février et court jusqu'au 31 juillet 2023. Chaque don effectué durant cette période vous donne droit à une attestation fiscale l'année prochaine, en 2024, s'il dépasse le montant minimum de 40 euros.