Session spéciale du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies dédiée au Soudan

L'objectif de cette rencontre est de condamner les violences et d'insister sur le respect des droits de l'Homme et des législations humanitaires internationales, selon une source diplomatique.

Il n'est donc par garanti que la résolution à l'agenda va bénéficier de la majorité nécessaire au Conseil, constitué de 47 pays membres.

Depuis mi-avril, l'armée nationale et des forces militaires soudanaises se disputent dans la violence le pouvoir et les multiples tentatives de cessez-le-feu ont échoué. Les combats ont fait plus de 750 morts et 5.000 blessés, selon des ONG et les autorités.

L'Onu estime à près de 177.000 le nombre de personnes qui se sont réfugiées dans les pays voisins, selon un dernier bilan, tandis que le nombre de déplacés à l'intérieur du Soudan dépasse désormais les 700.000.