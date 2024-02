Six morts dans des inondations et des glissements de terrain aux Philippines

Six personnes ont péri et une autre est portée disparue dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles aux Philippines, ont annoncé jeudi les secours.

La pluie a commencé à s'abattre le week-end dernier sur de vastes zones de Mindanao, la deuxième plus grande île du pays, provoquant des inondations et des glissements de terrain et poussant, selon les autorités, des milliers de personnes à fuir vers des abris d'urgence.

Les zones les plus durement touchées ont été la municipalité montagneuse de Maragusan, qui a enregistré 23 glissements de terrain depuis dimanche, et la localité voisine de New Bataan, où plus de 10.000 personnes ont été évacuées de leurs maisons inondées.