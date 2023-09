Sortie mondiale dans les cinémas pour le film-concert de Taylor Swift

Dans les salles tricolores, il sera diffusé par Pathé dans une série de cinémas participants, dont le Grand Rex à Paris, à partir du vendredi 13 octobre et durant le week-end qui suit, a précisé la société à l'AFP.

La chaîne de cinémas AMC avait précisé que "Taylor Swift: The Eras Tour", serait joué dans tous les cinémas de sa filiale européenne Odeon, présente notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, Italie et Espagne, et qu'elle était en train de négocier des accords avec d'autres exploitants, en visant l'objectif d'une diffusion dans 100 pays.

"Il n'y a pas que la tournée qui est mondiale", a confirmé la chanteuse de 33 ans sur Instagram.

L'annonce de la sortie du film, le 31 août, avait déjà fait chauffer les compteurs, avec 37 millions de dollars de recettes de pré-ventes dès le premier jour, un record à l'image de la tournée elle-même, qui devrait dépasser pour la première fois de l'histoire le milliard de dollars de recettes.