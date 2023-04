"Super Mario" bondit toujours en tête du box-office nord-américain

"Super Mario Bros, le film" continue sur sa lancée après avoir engrangé 58,2 millions de dollars au box-office nord-américain au cours du week-end, conservant ainsi la tête du classement pour sa troisième semaine d'exploitation, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le film d'animation inspiré du jeu du même nom, produit par Universal, Nintendo et Illumination studios, a accumulé plus de 434 millions de dollars de recettes depuis sa sortie le week-end de Pâques dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada, et 437 millions de dollars supplémentaires à travers le reste du monde, selon Exhibitor.