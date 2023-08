Sur les routes du monde avec les "Artistes Voyageuses" au musée de Pont-Aven

A part Alexandra David-Néel, qui, dans le grand public, connaît Alix Aymé, Jane Tercafs ou Léa Lafugie, trois de la vingtaine d'artistes exposées à Pont-Aven? "Les hommes avaient des réseaux. Ils allaient au café, dans des cercles, etc... Les femmes n'en avaient pas", observe Arielle Pelenc, commissaire de l'exposition.

Peintres, sculptrices, photographes, elles ont exploré le monde avec leur vision singulière mais elles sont restées le plus souvent méconnues: le musée de Pont-Aven rend hommage jusqu'au 5 novembre à ces "Artistes Voyageuses" de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Les oeuvres de ces femmes artistes étaient aussi souvent dépréciées. "Quand on dit d'une oeuvre d'art: +C'est de la peinture ou de la sculpture de femme+, on entend par là +c'est de la peinture faible ou de la sculpture mièvre+ (...) Il y a un parti pris d'avance contre l'art de la femme", déplorait ainsi, en 1896, Virginie Demont-Breton, artiste peintre et fille du peintre Jules Breton, elle-même figurant dans l'exposition.

Jusqu'en 1900, les femmes étaient exclues de l'enseignement des Beaux-Arts à Paris. A cette date sont ouverts deux ateliers réservés aux femmes, sous la pression. "A la fin du XIXe, on a eu un premier mouvement féministe invitant les femmes à sortir de l'univers domestique", relève la commissaire.

En 1881 est ainsi créée l'Union des femmes peintres et sculpteurs (UFPS) dont l'un des objectifs est précisément cette ouverture des Beaux-Arts aux femmes. L'association vise également à permettre aux femmes d'être davantage exposées et de susciter des achats d'oeuvres par l'Etat, comme ce dernier le faisait pour les artistes masculins. La première exposition de ces femmes artistes est organisée en 1882.