Taïwan rappelle son ambassadeur au Honduras après une visite diplomatique en Chine

"Le Honduras a ignoré plus de 80 ans d'amitié entre (Taïwan et le Honduras) en envoyant son ministre des Affaires étrangères en Chine, ce qui a gravement porté atteinte aux sentiments de notre gouvernement et de notre peuple", a déclaré le ministère des Affaires étrangères taïwanais dans un communiqué.

"Nous avons décidé de rappeler immédiatement notre ambassadeur au Honduras pour exprimer notre profond mécontentement", ajoute le texte.