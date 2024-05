"Trop de lignes rouges ont été franchies à Gaza", insiste Oxfam Belgique lors d'une action

"Combien de lignes rouges devront être franchies pour que l'Union européenne agisse ?", a interrogé l'organisation humanitaire devant le siège de la Commission européenne. Sous le slogan "No more red lines crossed in Gaza" ("Plus de lignes rouges franchies à Gaza"), Oxfam Belgique a insisté sur l'urgence pour les dirigeants européens de "transformer leurs mots en actions" afin de mettre fin à la catastrophe humanitaire en cours dans l'enclave palestinienne.

En moyenne, un enfant est tué ou blessé à Gaza toutes les dix minutes, plus de 35.000 Palestiniens ont perdu la vie depuis le 7 octobre, à l'instar de quelque 493 travailleurs dans le domaine de la santé, a rappelé l'ONG. "La récente invasion de Rafah menace maintenant la vie d'un million de civils", a-t-elle continué.