"Tu reviendras vivante": les parents de Liri, détenue depuis 456 jours dans les souterrains de Gaza, gardent espoir

Une nouvelle vidéo d'une jeune otage israélienne relance les négociations entre Israël et le Hamas au Qatar. Les familles, soutenues par des manifestations en Israël, réclament une issue rapide.

Liri, jeune soldate israélienne de 19 ans, apparaît dans une vidéo publiée par la branche armée du Hamas. Enlevée le 7 octobre 2023 à un poste militaire en même temps que six autres femmes de son unité, elle est détenue depuis 456 jours dans les souterrains de Gaza. Ce signe de vie – un message de 3 minutes 30 – est difficile à regarder, confient ses parents.

Shira Albag, la mère de Liri, a adressé des mots bouleversants à sa fille : "Liri, nous nous battons pour toi. Nous ne t'abandonnons pas. Et tu reviendras vivante. Maman te le promet. Maman et papa te le promettent. Et nous tenons nos promesses".