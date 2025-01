Conflit au Proche-Orient: les négociations reprennent, Israël veut les otages, le Hamas demande une trêve à Gaza

Le groupe islamiste avait indiqué que les discussions porteraient notamment sur une "cessation complète des hostilités" et le retrait des troupes israéliennes du territoire palestinien assiégé et dévasté par près de 15 mois de guerre.

Israël a confirmé samedi la reprise de négociations indirectes avec le Hamas au Qatar en vue de la libération des otages retenus dans la bande de Gaza, où des frappes israéliennes ont fait plus de 30 morts selon les services de secours locaux.

"Nous avons demandé au Premier ministre et au ministre de la Défense que l'équipe de négociateurs ne revienne pas (du Qatar) sans un accord", ont déclaré les parents de Liri Albag.

Israël n'a pas donné de détails sur ce nouveau round de pourparlers alors que des rassemblements étaient organisés samedi dans plusieurs villes du pays pour presser le gouvernement d'obtenir au plus vite la libération des otages.

En dépit d'efforts diplomatiques intenses menés sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, aucune trêve n'a pu être conclue depuis celle d'une semaine intervenue fin novembre 2023, qui avait vu la libération d'une centaine d'otages. Des négociations avaient déjà eu lieu à Doha en décembre, mais le Hamas et Israël s'étaient alors accusés mutuellement de les enrayer.

Parmi les principaux points de blocage figuraient notamment jusqu'ici le caractère permanent ou non d'un cessez-le-feu et la gouvernance de Gaza après la guerre, Israël s'opposant catégoriquement à ce que le Hamas puisse à nouveau diriger le territoire. Sur le terrain, les services de secours gazaouis ont fait état samedi d'au moins 31 morts et de nombreux blessés dans plusieurs frappes israéliennes à travers la bande côtière.

L'une d'elles, selon cette même source, a complètement détruit au petit matin la maison de la famille al-Ghoula, dans la ville de Gaza, faisant 11 victimes, parmi lesquelles sept enfants.

"Une grosse explosion nous a réveillés, tout a tremblé. J'ai été surpris de voir qu'il s'agissait de la maison de nos voisins, la famille al-Ghoula. Il n'y avait personne de recherché ou qui représentait un danger", témoigne Ahmed Moussa.