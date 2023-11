Un drone iranien vole près d'un porte-avions américain, "irresponsable" pour Washington

Un drone iranien a volé mardi près d'un porte-avions américain dans le Golfe, a affirmé mercredi Washington, qui dénonce une action "dangereuse" et "irresponsable" dans le contexte de la guerre au Proche-Orient.

L'USS Eisenhower et ses navires d'escorte font partie, avec un autre groupe aéronaval placé en Méditerranée, des moyens déployés par les Etats-Unis après le début de la guerre entre le Hamas et Israël, dans le but de prévenir toute escalade militaire dans la région.

Le drone iranien s'est rapproché jusqu'à environ 1.300 mètres de l'immense porte-avions mardi, ignorant plusieurs alertes et violant l'instruction de ne pas s'approcher de l'USS Eisenhower, a fait savoir le vice-amiral Brad Cooper, chef des forces navales américaines au Moyen-Orient.