Un feu de déchets provoque des nuisances olfactives en Zélande, aux Pays-Bas

Un incendie, qui s'est déclaré lundi dans une usine de traitement des déchets à Willebroek, a provoqué des nuisances olfactives dans plusieurs régions de Zélande, aux Pays-Bas. La zone de sécurité de Zélande a reçu plusieurs plaintes concernant la fumée et les odeurs, notamment près des agglomérations de Hulst et de Goes.

Aucune augmentation des concentrations de substances dangereuses n'a été mesurée, selon les autorités. Plusieurs équipes de mesure surveillent toutefois la présence de substances dangereuses dans la rue.

L'incendie s'est déclaré, pour une raison encore inconnue, sur un tas de déchets métalliques dans l'entreprise Belgian Scrap Terminal, située sur la Boomsesteenweg (la N177). Un important panache de fumée s'est formé, dérivant vers Puurs-Sint-Amands et la région du pays de Waes. La police et les pompiers demandent aux habitants de la région de garder leurs fenêtres et leurs portes fermées, et aux automobilistes d'éteindre leur ventilation.