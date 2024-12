Un homme mordu au cou par un requin en Australie succombe à ses blessures: "Il pêchait avec des membres de sa famille"

Un requin a attaqué et tué samedi un homme qui pêchait avec sa famille dans les eaux de la Grande Barrière de corail en Australie, a annoncé la police locale.

"L'homme pêchait avec des membres de sa famille lorsqu'il a été mordu par un requin", a déclaré la police de l'Etat du Queensland dans un communiqué.

Il a subi des "blessures mortelles" et est décédé environ une heure et demie plus tard, selon la même source.

La victime a été mordue au cou par l'animal samedi après-midi au large de l'île de Humpy, sur la côte est du pays, ont fait savoir les services d'urgence.