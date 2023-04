Un humanitaire de l'agence de l'ONU pour les migrants tué au Soudan

"Je suis profondément attristé par la mort de notre collègue humanitaire, et je me joins à sa femme et à son nouveau-né, ainsi qu'à notre équipe au Soudan en deuil", a-t-il complété.

Trois employés du Programme alimentaire mondial (PAM) ont également été tués la semaine dernière dans les combats qui font rage au Soudan depuis la mi-avril entre l'armée régulière et des paramilitaires.

La flambée de violences au Soudan a contraint l'OIM, comme d'autres organisations humanitaires, à suspendre ses organisations dans le pays. Mais la population, déjà très vulnérable, manque de tout.