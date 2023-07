Un patrouilleur de la Marine détruit une mine allemande de la Seconde Guerre mondiale

Cette mine de contact contenant 80 kg d'explosifs a été retrouvée à bord d'un bateau de pêche durant le premier contrôle de la journée du P901 Castor, a précisé la Défense sur son site internet.

Une équipe de quatre membres du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) s'est ensuite rendue sur place pour récupérer la mine en toute sécurité. Après une analyse de risques et de l'état de l'engin, ces experts ont pris la décision de le transférer à bord du patrouilleur et de le faire exploser en mer à l'aide de 4,5 kg d'explosifs, à 25 km de la Côte.