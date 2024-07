Un soutien de taille pour Donald Trump: Elon Musk va contribuer à sa campagne à hauteur de 45 millions de dollars par mois

Selon des documents publiés par la FEC, parmi les donateurs à "America PAC" figurent les frères Cameron et Tyler Winklevoss, connus pour leurs démêlées avec Mark Zuckerberg à la création de Facebook et, plus récemment, pour leurs investissements dans les cryptomonnaies.

La liste comprend également Douglas Leone, associé au sein de la société de capital-investissement Sequoia Capital, parmi les plus réputées dans la Silicon Valley, ainsi qu'Antonio Gracias, qui fut administrateur de Tesla de 2007 à 2021.

Le nom d'Elon Musk n'apparaît pas dans la liste des contributeurs au super PAC, qui avait levé à la fin juin, selon un état financier publié lundi, 8,75 millions de dollars. Selon le Wall Street Journal, l'homme le plus riche du monde prévoit de commencer à donner ce mois-ci.