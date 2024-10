Un "tsunami d'antisémitisme" depuis le 7 octobre, s'alarme un responsable allemand

Cette attaque, qui a déclenché une guerre meurtrière à Gaza entre le Hamas et Israël, "a fait céder davantage les digues existantes dans notre société en matière d'antisémitisme", a jugé Felix Klein dans cet entretien.

Cela se reflète dans les statistiques de la police de 2023, qui font état d'environ 5.000 actes à caractère antisémite, dont "la moitié ont été commis après le 7 octobre".

L'"antisémitisme ouvert et agressif sous toutes ses formes" est en Allemagne et dans le monde "plus fort que jamais depuis 1945", a-t-il jugé.

Cela témoigne d'une "absurdité inquiétante" alors que le massacre du Hamas perpétré le 7 octobre dernier était le pire perpétré contre des Juifs depuis la Shoah, quand 6 millions de Juifs ont été exterminés sous le régime nazi.