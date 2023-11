Une frappe israélienne tue un journaliste de l'agence de presse palestinienne

Selon le service de presse du gouvernement du Hamas à Gaza, ce bombardement a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi et le corps du journaliste a été extrait des décombres mardi matin.

Une fois sur place, le journaliste israélien l'attendait au bureau de poste avec un caméraman et l'a poursuivie dans la rue, la mitraillant de questions au sujet de sa couverture de l'attaque du 7 octobre par le Hamas, lui reprochant son refus de la condamner ou de la qualifier de "massacre".

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a dénombré lundi au moins 36 journalistes et employés de médias (31 Palestiniens, quatre Israéliens et un Libanais) tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.