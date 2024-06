Une nouvelle dynastie en Russie? Vladimir Poutine place des membres de sa famille au pouvoir

Vladimir Poutine a récemment nommé Anna Tsivileva au poste de vice-ministre de la Défense. Si elle n'a jamais eu de lien avec l'armée, elle en a bien avec le président russe. Son père, Evgueni Poutine, est le cousin de Vladimir Poutine.

À lire aussi Vladimir Poutine a limogé son ministre de la Défense

Cette nomination n'est pas la première du genre. L'actuel président met régulièrement en avant des membres de sa famille. Auparavant, ses proches occupaient généralement des postes lucratifs et restaient à l'écart du pouvoir. Or, au début du mois de juin, ses deux filles, Maria Vorontsova et Katerine Tichonova, ont pris la parole lors du forum économique de Saint-Pétersbourg. Un changement semble donc bien s'opérer dans le "clan Poutine."