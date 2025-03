"On ne doit pas arrêter de combattre": Evgeniy évoque le gel de l'aide des USA depuis le cœur des combats à Kharkiv

D’origine ukrainienne, Irina habite en Belgique depuis 2020. Elle nous met en contact avec Evgeniy, qui réside à Kharkiv, une ville au cœur des combats.

"Tout le temps, tous les jours, il y a des explosions, des roquettes", témoigne-t-il. Evgeniy Zayariy a suivi les événements des derniers jours : le clash entre son président et celui des États-Unis, puis la décision américaine de suspendre son aide militaire. "Tout le monde doit comprendre qu’il n’y a qu’un seul agresseur, c’est la Russie. Et peu importe si quelqu'un nous aide ou pas, on ne doit pas arrêter de combattre", ajoute-t-il.