Une statue turque cherche sa tête au Danemark

Ils sont plus catégoriques sur l'origine du bronze danois, qu'ils situent à Boubon, un site romain d'Asie-mineure dans la région historique de Lycie sur l'actuelle côte méditerranéenne de la Turquie.

Pour l'archéologue Guillaume Biard, maître de conférence à l'Université Aix-Marseille, il n'existe toutefois aucune preuve documentaire définitive pour identifier formellement l'origine de la tête.

En revanche, "le torse naguère exposé au Metropolitan Museum de New York et rendu à la Turquie provient du Sébasteion – c'est-à-dire du temple du culte impérial – de Boubon", explique-t-il.

- Procédure "initiée" par la Turquie -

Mais, pour les autorités turques, l'origine de la tête est incontestable.

Elles s'appuient notamment sur les travaux d'une archéologue turque, Jale Inan, qui avait effectué des mesures sur les deux parties.

"Le bronze vient de Boubon en Turquie. Et comme tous les objets originaires de Turquie, nous demandons son retour", indique le chargé d'affaires turc au Danemark, Mehmet Bulut.

Une discussion avec la Glyptotek a été engagée.

"La procédure est initiée. Nous avons exprimé notre demande mais cela demande du temps", dit M. Bulut.

S'il n'est pas opposé à une restitution, M. Frederiksen juge "nécessaire d'effectuer des recherches approfondies".

Réunir des fragments est une mission primordiale pour les historiens et les musées.

"Il est évidemment important de pouvoir recomposer les statues antiques; la plupart de celles qui nous sont parvenues sont des têtes sans corps ou des corps sans tête", explique Emmanuelle Rosso, professeure d'histoire de l'art et d'archéologie à l'Université Paris IV Sorbonne.

Certaines têtes ont disparu au fil du temps tandis que des statues ont pu être décapitées, parfois lors de révoltes ou plus tard par des pilleurs avides de vendre deux objets plutôt qu'un.

"Les statues complètes sont très rares, et c'est encore plus vrai dans le cas des statues en bronze", note Mme Rosso.

Or, "plus une oeuvre sculptée est complète, plus les archéologues et historiens de l'art disposent d'éléments pour la replacer dans son contexte de production et d'exposition originel", abonde son confrère Guillaume Biard.

Toutefois, il existe aussi des réunions des membres avec les mauvais bustes.

"A l'époque romaine, la sculpture de l'empereur était utilisée dans le cadre de la propagande politique et lorsqu'un nouvel empereur arrivait, au lieu de changer toutes les statues, il était parfois plus efficace et moins coûteux de changer la tête", détaille M. Frederiksen.

Selon Mme Rosso, la compatibilité de la statue turque avec la tête danoise pourrait être vérifiée sans les déplacer.

"Un modèle 3D réalisé par photogrammétrie suffirait", estime-t-elle.