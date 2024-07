"Une victoire éclatante" au Mali: les séparatistes affirment avoir vaincu l’armée et ses alliés

Les séparatistes maliens ont revendiqué dimanche une "victoire éclatante" contre l'armée malienne et ses alliés russes après trois jours "d'intenses combats" à Tinzaouatene, dans le nord du pays, près de la frontière algérienne.

"Nos forces ont définitivement anéanti ces colonnes de l'ennemi samedi. Un important matériel roulant et armements a été saisi ou endommagé. Les rares survivants des rangs Famas et de la milice (russe) Wagner ont été faits prisonniers", dit un communiqué signé Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole d'une alliance des groupes armés séparatistes à dominante touareg (CSP-DPA).

Le CSP-DPA se félicite de cette victoire

Des combats, d'une ampleur inédite depuis des mois, ont éclaté jeudi entre armée et séparatistes dans la localité de Tinzaouatene. Côtés forces armées de l'Azawad, sept soldats ont été tués et douze blessés, dit le communiqué. "Le CSP-DPA se félicite de cette victoire arrachée par ses hommes, images et vidéos à l'appui durant toutes ces batailles", poursuit le communiqué. "Aucun amalgame ou autres propagandes subtilement hostiles à notre engagement ne peut nous voler notre éclatante victoire".