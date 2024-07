Varsovie et Kiev signent un accord sur la coopération dans le domaine de la sécurité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk ont signé lundi à Varsovie un accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre leurs deux pays.

Le texte précise que depuis le début de l'agression russe début 2022, "la Pologne a fait don de 44 lots d'armes et de munitions diverses", et a accordé une aide "sous la forme de formations, de logistique, de fournitures, d'entretien et de réparations ainsi que dans le domaine de l'assistance médicale".

Au total, indique l'accord, la Pologne a entraîné 22.000 membres des forces armées ukrainiennes.

"Vous pourrez toujours compter sur nous", a assuré M. Tusk au chef d'Etat ukrainien, juste après la signature de cet accord, la veille du sommet de l'Otan à Washington.