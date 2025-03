Volodymyr Zelensky "soutient" la proposition de trêve dans les frappes sur l'énergie, "mais..."

"Nous soutiendrons de telles propositions, mais il est très intéressant de connaître les détails et ce qui est réellement proposé", a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne, après la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

Volodymyr Zelensky a également estimé que les conditions posées par son homologue russe Vladimir Poutine en vue d'une trêve avec Kiev visent à "affaiblir" l'Ukraine et montrent qu'il n'est pas prêt "à mettre fin" à la guerre.

"Tout son jeu, c'est de nous affaiblir le plus possible", a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne, après la conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le président russe a notamment réclamé la fin de l'aide occidentale à l'Ukraine.