Venezuela: peur, pleurs et résilience à Petaré avant le rassemblement anti-Maduro de samedi

Mme Camargo fait référence aux "colectivos", des paramilitaires pro-pouvoir qui soutiennent le président, héritier du dirigeant socialiste et bolivarien Hugo Chavez, et agissent en petits commandos, sans prendre d'ordres officiels. Avec une stratégie visant à semer la terreur.

"Ils ont attaqué ceux qui portaient des maillots blancs ou du Venezuela, ils ont volé des motos et enlevé quelques personnes", qui ont ensuite été remises à la police, raconte Josumary Gomez, 32 ans. "Tu te dis: +Si je sors, je ne reviens plus+" dit-elle à propos des prochaines manifestations.

Sous couvert de l'anonymat, un habitant du sous-quartier José Félix Ribas, réputé être l'un des plus dangereux, raconte: "Ils (les colectivos) ont mis la pression la nuit. Des gars bizarres avec des capuches. Pas des bandits d'ici, ceux d'ici je les connais, c'étaient les colectivos. Ils intimidaient les gens, leur faisaient peur, frappaient, volaient des motos. J'ai entendu des coups de feu. Beaucoup".

Les colectivos ont atteint leur objectif: la peur règne désormais sur la ville, dans Petaré.

Le même habitant avoue: "Je ne sortirai pas pour manifester. J'ai une mauvaise expérience par le passé. J'ai vu des gens mourir. C'est une guerre, une guerre civile".

- "On va tuer untel" -

Des manifestations en 2017 notamment, ont fait une centaine de morts, déclenchant une enquête de la Cour pénale internationale (CPI).

Juan BARRETO

"J'ai participé à ces manifestations mais quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution, qu'il y avait beaucoup de morts, j'ai décidé de quitter le pays", explique Miguel Becerra, photographe de 35 ans, qui comme 7 millions de Vénézuéliens a émigré - lui, vers l’Équateur. "Je suis revenu (en 2020) parce que j'avais l'espoir qu'il y aurait un changement".

Un espoir vite déçu... Il pense déjà à émigrer à nouveau et ne sort plus depuis lundi et les violences: "Je ne travaille plus parce que la peur de sortir est grande. La peur de sortir et soudain de tomber sur un groupe de colectivos, d'être kidnappé, d'être tué, de disparaître..."

Un commerçant lui aussi apeuré, refuse de "parler: Si tu dis une chose, un camp vient, si tu en dis une autre, c'est l'autre camp qui vient. Il y a toujours des représailles. Le mieux ? C'est de garder la bouche fermée", assure-t-il, mimant une fermeture éclair sur sa bouche.

Après trois jours de fermeture des commerces, la vie reprend tout juste jeudi dans Petaré, encore considéré il y a une dizaine d'années comme le "quartier le plus dangereux du monde".

"Avant, ici c'était le feu. On te disait +bouge de là, on va tuer untel+. On te tuait pour une casquette ou une paire de chaussures. C'était pire que le Pakistan, avec des armes automatiques et les gamins qui reconnaissaient les différentes armes à l'oreille", explique Alexander Camargo, 50 ans, soulignant que cette époque n'est pas si lointaine.

Juan BARRETO

Il plaisante avec des amis, dont l'une assure ne pas vouloir aller en prison pour ses idées politiques: "la cuisine n'y est pas bonne".

Alors que la nuit tombe sur Pétaré, Katiusca et des amies ont organisé une prière à un carrefour et fait venir un pasteur.

Jhoana Padilla, 40 ans, pleure en priant "pour demander au Seigneur de répandre ses bénédictions sur cette nation, ce peuple et Petaré. Et que le vote soit respecté. J'ai voté pour mes enfants, pour un avenir meilleur. Pour notre vie quotidienne".

Encore émue, elle affirme: "Ce sont des temps très difficiles. Je sais qu'il y a la peur, mais il y a des moments où cette peur vous donne de la force pour aller de l'avant".