Vietnam: libération d'une célèbre défenseuse du climat

La libération survient quelques heures avant la visite du président et secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lam aux Etats-Unis, notamment pour assister à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations-unies.

Une importante défenseuse vietnamienne du climat et des droits humains, Hoang Thi Minh Hong, détenue depuis un an, a été libérée vendredi, a annoncé samedi son mari à l'AFP.

Dans la foulée, Tran Huynh Duy Thuc, un autre militant des droits humains très médiatisé, a aussi été libéré, selon son ami et avocat, Le Cong Dinh.

Il a été libéré vendredi d'une prison dans la province de Nghe An, dans la centre du Vietnam, d'où il a pris un avion en direction d'Hô Chi Minh-Ville, seconde ville du pays. De là, il a été placé dans un bâtiment du gouvernement et a pu appeler sa soeur, selon son avocat Le Cong Dinh.

Cependant, le gouvernement communiste montre peu d'intérêt pour les questions environnementales, le Parti ne tolère aucune résistance et envoie régulièrement ses opposants en prison.

Hoan Thi Minh Hong a créé Change pour inciter les Vietnamiens, particulièrement les jeunes, à agir sur les questions environnementales urgentes, notamment le changement climatique, le commerce illégal d'espèces sauvages et la pollution.

"Il a demandé que nous venions tous le chercher au siège du Comité populaire. Nous sommes arrivés et après une demi-heure, ils l'ont relâché".

"Il était amaigri, ses cheveux sont blancs, mais son esprit reste solide" a déclaré l'avocat Le Cong Dinh, lui-même sorti de prison en 2013.

Aux États-Unis, To Lam présidera un événement marquant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et la première année d'un partenariat stratégique global entre Hanoi et Washington, selon les médias d'État.