Washington tente urgemment de cadrer la riposte d'Israël à l'Iran

A Washington comme dans d'autres capitales, un sentiment d'inquiétude prévaut quant à savoir si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lui-même sous pression en Israël, ne sera pas tenté de taper plus loin et plus fort, et en découdre avec l'ennemi juré qu'est l'Iran.

Après avoir porté un coup sévère au groupe pro-iranien Hezbollah au Liban, en assassinant son chef Hassan Nasrallah la semaine dernière, et largement défait le Hamas à Gaza, jugera-t-il qu'il dispose d'une occasion unique?

C'est toute la question.

Mercredi, l'ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a d'ailleurs appelé à une frappe décisive pour détruire les installations nucléaires de l'Iran.