A Washington, vaste rassemblement de soutien à Israël et pour "ramener les otages"

"Pour Israël" et "contre l'antisémitisme", des dizaines de milliers de personnes ont manifesté mardi à Washington, drapeau israélien à la main ou noué autour du cou, en réclamant la libération des otages retenus par le mouvement islamiste palestinien Hamas depuis sa sanglante attaque du 7 octobre.

Le rassemblement, organisé par des associations juives, s'est déroulé sous haute protection policière. Des barrières en métal ont été installées le long du National Mall, immense esplanade au centre de la capitale américaine, et les participants devaient passer par des portiques de sécurité, où leurs sacs étaient fouillés, pour se réunir sous des écrans géants sur la pelouse.

Plusieurs rues ont été bloquées par des chasse-neige et des véhicules militaires, et des policiers en voiture, à cheval et à vélo patrouillaient.

"Je suis ici avec un groupe de Kansas City et nous sommes là pour soutenir Israël, pour exiger la libération des otages et attirer l'attention sur la montée de l'antisémitisme dans ce pays et à travers le monde", a dit à l'AFP Hazzan Tahl Ben-Yehuda, une manifestante.