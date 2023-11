A Washington, vaste rassemblement de soutien à Israël et pour "ramener les otages"

"Pour Israël" et "contre l'antisémitisme", des dizaines de milliers de personnes ont manifesté mardi à Washington, drapeau israélien à la main ou noué autour du cou, en réclamant la libération des otages retenus par le mouvement islamiste palestinien Hamas depuis sa sanglante attaque du 7 octobre.

Le rassemblement, organisé par des associations juives, s'est déroulé sous haute protection policière. Des barrières en métal ont été installées le long du National Mall, immense esplanade au centre de la capitale américaine, et les participants devaient passer par des portiques de sécurité, où leurs sacs étaient fouillés, pour se réunir sous des écrans géants sur la pelouse.

Plusieurs rues ont été bloquées par des chasse-neige et des véhicules militaires, et des policiers en voiture, à cheval et à vélo patrouillaient.

L'armée israélienne estime que quelque 240 personnes ont été prises en otage dans la bande de Gaza au cours de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre sur le territoire israélien. Celle-ci a fait environ 1.200 morts en Israël, principalement des civils, selon les autorités israéliennes.

En représailles, Israël bombarde sans répit la bande de Gaza et mène depuis le 27 octobre une opération terrestre dans le but "d'anéantir" le mouvement islamiste, au pouvoir dans le territoire palestinien assiégé. Ces frappes israéliennes sur Gaza ont fait plus de 11.000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas.