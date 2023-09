Ce nouveau quartier à Jodoigne sera différent des autres: voici comment son impact sur l'environnement sera réduit

C'est à Jodoigne, dans l'Est du Brabant wallon, que les 140 habitations seront construites. Leur particularité? Elles seront connectées au même réseau de géothermie. Concrètement, l'eau sera envoyée à 120 mètres de profondeur grâce à un système de tuyauterie. Ainsi réchauffée à 12 degrés - températures du sol -, cette eau est ensuite repartie vers les maisons et chauffera les espaces intérieurs.

Un quartier soucieux de l'environnement avec des émissions carbone réduites. Le projet suscite déjà l'intérêt de potentiels acquéreurs. "On se disait que c'était un peu dommage que des maisons toutes neuves, comme la plupart des immeubles en Belgique d'ailleurs, n'aient pas ni panneaux photovoltaïques, no pompes à chaleur. Parce que la planète va très mal...", nous glisse un Monsieur venait découvrir le projet sur place.

Pour l'eau de la douche, du bain ou de la vaisselle, des pompes à chaleur permettront d'atteindre les 60 degrés. Ces pompes seront alimentées par des panneaux photovoltaïques. "Le consommateur est garanti d'avoir une chaleur verte avec un prix stable sur du long terme et compétitif par rapport aux énergies fossiles", explique Grégory Meys, co-fondateur de Karno Energy.

6.550 tonnes d'émissions carbone évitées

Sur 20 ans, 6.550 tonnes d'émissions carbone devraient ainsi être évitées, soit l'équivalent de 200.000 trajets Liège-Bruxelles. L'énergie verte est un critère presque obligatoire pour les constructions de demain. "Les quartiers d'aujourd'hui doivent absolument s'inscrire dans les logiques que l'on observe, à savoir ne plus se raccorder aux combustibles fossiles et proposer des solutions énergétiques innovantes et surtout accessibles au plus grand public", insiste Renaud Naiken, chargé du développement économique chez Matexi.