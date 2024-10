24 heures vélo de Louvain-la-Neuve: une édition sans couac majeur, environ 45.000 personnes ont participé à l'évènement

La 45e édition des "24 heures vélos" de Louvain-La-Neuve s'est déroulée sans souci majeur, selon les organisateurs tirant un bilan vers 4 h 30 du matin, à l'heure où la fête se termine et qu'une bonne partie des étudiants rentrent chez eux. D'après de premières estimations, environ 45.000 personnes ont participé à l'évènement, le plus grand du folklore estudiantin en Belgique.

La course se poursuivait encore vers 4h30 dans les rues de la cité universitaire, alors que la musique dans les zones de concert a cessé. D'après les chiffres collectés à 3H00 du matin, le poste médico-chirurgical avancé établi sur place comptabilisait 112 admissions depuis le début de la manifestation. Parmi ces admissions, un peu plus de la moitié concernaient des interventions dont les soins peuvent être postposés, comme des contusions ou des plaies mineures. Des soins ont été nécessaires, mais sans urgence vitale, dans 46 interventions. Il y a aussi eu trois admissions nécessitant un traitement immédiat et impératif. Les secours ont réalisé au total cinq évacuations vers l'hôpital, dont une médicalisée.

En ce qui concerne la gestion des flux de personnes, la météo clémente de la nuit a semble-t-il favorisé la fréquentation du site. Si bien que le parking Leclercq, où les animations attirent traditionnellement beaucoup de monde, a dû être fermé deux fois de manière préventive.