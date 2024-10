24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, c'est reparti: ce qui est prévu lors du plus gros événement estudiantin en Belgique

Près d'une centaine d'équipes participent à la course, réparties dans sept catégories différentes. Les vélos folkloriques en comptent une quarantaine, mais des concurrents s'affrontent également dans la catégorie "course" ou encore "humanitaire", qui compte une trentaine de vélos. Cette 45e édition de l'événement se prolongera jusqu'à mercredi à 13h00.

Les 24 heures vélos de Louvain-la-Neuve attirent en général plus de 45.000 personnes. Diverses animations sont proposées durant la journée dans la ville pour diversifier le public et plusieurs zones de concert sont prévues pour la nuit. Un des objectifs du CSE Animations, l'organisateur, est d'ouvrir l'événement aux étudiants qui ne viennent pas de Louvain-la-Neuve. Des étudiants de Virton s'occuperont par exemple de la scène de la place Cardinal Mercier.

Un important dispositif préventif est mis en place avec des étudiants "stadiers", un poste de soins médico-chirurgical sur place, un dispositif de la Croix-Rouge comprenant 120 secouristes, deux zones de repos pour les étudiants "fatigués", un plan de prévention contre les violences sexistes et sexuelles, et plus de 270 policiers. Les mineurs d'âge ne sont plus admis sur le site à partir de 23h00.

Des trains spéciaux vers Bruxelles et Namur sont prévus pour la nuit, ainsi que des navettes de bus vers Louvain-en-Woluwé (Alma).