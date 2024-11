Il avait envoyé des vidéos intimes à son employeur: un jeune homme condamné pour "revenge porn" à Braine-l'Alleud

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Jason B, un Namurois né en 1994, à deux ans de prison assortis d'un sursis probatoire pour ce qui excède un an.

Le prévenu était poursuivi pour harcèlement, menaces et diffusion non consentie, avec une intention méchante, d'images à caractère sexuel de son ancienne compagne. En septembre dernier, Jason B. avait envoyé des vidéos de la victime prises dans l'intimité à ses amis, ses collègues et son employeur, après qu'elle ait mis fin à leur relation.

À lire aussi Le créateur de plusieurs sites internet de revenge porn condamné à Liège



La victime travaillait dans un établissement de Braine-l'Alleud et avait rompu en juillet 2024 avec ce compagnon, déjà condamné pour s'être montré violent avec elle. Ne supportant pas la rupture, le prévenu s'était rendu sur le lieu de travail de son ex-compagne afin de la revoir. En septembre dernier, il avait également tenté de lui téléphoner à une soixantaine de reprises et lui avait laissé de multiples messages.