"Il y a une file jusque dehors": pour manger chez Mike et Julien, gagnants de La Meilleure Friterie, des clients n'hésitent pas à traverser la Wallonie

Chez Mike et Julien, pas le temps de souffler lors du service de midi. Depuis leur victoire dans l'émission La Meilleure Friterie, les commandes s'enchaînent. Et tandis que beaucoup sont des habitués des lieux, de nouveaux clients affluent dans leur établissement situé à Genappe.

Et cette nouvelle affluence n'est pas passée inaperçue auprès des réguliers. "Il y avait une file jusque dehors", "Les quelques semaines qui ont suivi la victoire, c'était blindé", témoignent des clients.

Et si le succès est autant au rendez-vous, c'est parce qu'ici, rien n'a changé. Les produits sont restés locaux et artisanaux, car ce qui compte avant tout pour Mike et Julien, c'est la qualité du service proposé. "On reste ce qu'on est. C'est vraiment important pour nous. Nous sommes touchés par les commentaires, touchés par ce que les gens nous disent", s’enthousiasment-ils.

Ce qui est sûr, c'est que l'émission leur aura permis de devenir une véritable référence dans le monde de la frite belge.