Actions menées pour la Journée internationale pour la lutte des droits des femmes: les transports en commun de Bruxelles fortement perturbés

Seules les lignes de métro 1 et 5, ainsi que quelques lignes de tram et de bus devraient circuler vendredi à Bruxelles, prévient la Stib jeudi. Le réseau de transports en commun bruxellois sera en effet fortement perturbé en raison des actions menées pour la Journée internationale pour la lutte des droits des femmes.

Les fréquences de passage des lignes qui circuleront devraient en outre être plus faibles que d'habitude, souligne la Stib. Selon les informations dont la société dispose, les lignes de métro 1 et 5 devraient être exploitées, au même titre que les lignes de tram 3, 4, 7, 8, 9, 18, 51 et 92. Concernant les bus, les lignes suivantes rouleront : 12, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 71, 87. "D'autres lignes de bus devraient cependant s'ajouter à cette liste vendredi", a précisé la Stib.