Bruxelles Mobilité introduit la demande de permis pour le réaménagement de la place Meiser

"L'idée est de simplifier et sécuriser la circulation pour tous les usagers et de créer un véritable espace public, vert et agréable", résume-t-il.

Le projet consiste à supprimer le grand rond-point actuel peu "lisible" et considéré comme un point noir de la mobilité bruxelloise en créant deux carrefours distincts : un premier carrefour pour gérer ?l'axe des boulevards Reyers/Wahis et un deuxième pour gérer les flux de la rue Cambier, l'avenue Rogier, la chaussée de Louvain et l'avenue Plasky.