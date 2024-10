JETTE : Bien qu'en baisse, la liste de la bourgmestre garde la main

La liste LBJette emmenée par la bourgmestre Claire Vandevivere est arrivée en tête dimanche dans la commune bruxelloise de Jette. Bien qu'en baisse de 13,8 points, elle obtient 24% des voix et disposera de 11 sièges sur 37 (-5) dans le prochain conseil communal.

La Team Fouad Ahidar fait son entrée au conseil communal avec 5 sièges (12,7%). Son leader, Fouad Ahidar obtient le meilleur score personnel dans la commune avec 2.293 voix de préférence, devant Claire Vandevivere et ses 2.101 voix.

Ecolo-Groen (11,9%, 4 sièges) et PTB-PVDA (11,7%, 4 sièges) sont respectivement 5e et 6e. DéFI (3,4%), le Vlaams Belang (2,6%) et la N-VA (2,3%) ne seront pas représentés au conseil communal.