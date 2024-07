La STIB adapte son offre pour le concert de P!NK au Stade Roi Baudouin dimanche

La STIB a décidé d'adapter son offre afin de permettre à un maximum de personnes de ce rendre dans l'enceinte en transport en commun. Les lignes de trams, de métros et la ligne de bus seront renforcées.

La ligne de métro 2 sera prolongée jusqu’à la station Roi Baudouin à partir de 17h00 jusqu’à la fin du service, la fréquence des métros sera de cinq minutes sur les lignes 2 et 6.

La ligne de tram 7 sera renforcée avec un passage toutes les 7 minutes et demie. Des métros, trains et bus supplémentaires seront également prévus en réserve pour renforcer l’offre en temps réel sur les métros 2/6 et 1/5, ainsi que le tram 9.

Cependant, la société bruxelloise de transports en commun précise que le tram 9 sera limité à l’arrêt Stade. Le bus 83 sera quant à lui dévié entre Tircher et Esplanade. En outre, la station de métro Roi Baudouin sera fermée à partir de 22h30, afin de diriger les spectateurs quittant le stade vers les stations Heysel et Houba Brugmann.